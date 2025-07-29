هزّت مأساة جديدة المغرب، إذ تحطمت طائرة تدريب عسكرية من طراز AlphaJet تابعة للقوات الملكية الجوية في محيط مطار فاس-سايس، مما أسفر عن مقتل ضابطين برتبة رائد ونقيب.

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، في بيان رسمي، أن الحادث وقع أثناء مهمة تدريبية روتينية، في محيط مطار فاس-سايس دون الكشف عن الظروف الدقيقة التي أدت إلى الحادث.

وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بأن الفقيدين «كانا في مهمة تدريبية قبل وقوع الحادث في ظروف مازالت غير معروفة»، مضيفا أنه «تم على الفور إحداث لجنة تحقيق لتحديد أسباب الحادث»،وخلص البلاغ إلى أن «القوات المسلحة الملكية تعبر عن تضامنها وتعازيها لأسرتي الفقيدين ولذويهما».

ووفقًا لتقارير إعلامية محلية، فقد شوهدت أعمدة الدخان ترتفع في سماء المنطقة المحيطة بالمطار، مما دفع السلطات الأمنية إلى فرض طوق أمني مشدد حول موقع الحادث، وأفادت مصادر أن الطائرة فقدت السيطرة أثناء محاولتها الإقلاع، مما أدى إلى اصطدامها بالمدرج.

وتُعتبر القوات الملكية الجوية المغربية جزءًا أساسيًا من القوات المسلحة الملكية، وهي مسؤولة عن حماية الأجواء المغربية وتنفيذ العمليات الجوية، بما في ذلك التدريب العسكري والاستطلاع، وتمتلك القوات الجوية أسطولًا متنوعًا من الطائرات، من بينها طائرة AlphaJet، وهي طائرة تدريب عسكرية فرنسية الصنع تُستخدم على نطاق واسع لتدريب الطيارين على مهارات الطيران المتقدمة والمناورات الجوية.

وفي السنوات الأخيرة، شهد المغرب حوادث جوية متفرقة تتعلق بطائرات التدريب، بما في ذلك حادث مماثل في أبريل 2025 قرب مطار فاس-سايس، حيث انحرفت طائرة عن المدرج أثناء الهبوط، مما أدى إلى إصابة ثلاثة من أفراد الطاقم دون تسجيل وفيات، كما وقع حادث آخر في نوفمبر 2024 في قاعدة بنسليمان الجوية، أسفر عن مقتل ضابطين خلال مهمة تدريبية على متن طائرة DA 42.

ويأتي هذا الحادث الأخير في سياق جهود المغرب لتعزيز قدراته العسكرية، حيث تستثمر القوات المسلحة الملكية في تحديث أسطولها الجوي وتدريب الطيارين لمواكبة التحديات الأمنية الإقليمية، بما في ذلك حماية الحدود والمشاركة في العمليات الدولية.