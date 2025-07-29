شهد مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، الإثنين، موجة جديدة من الاضطرابات، هذه المرة بسبب عطل تقني غير متوقع أصاب الأنظمة التشغيلية الرئيسية للمطار، تسبب في تأخيرات كبيرة في مواعيد الرحلات، وتعطل إجراءات تسجيل الوصول، وتأخر تسليم الأمتعة، ما أدى إلى ازدحام شديد في صالات المطار وتفاقم معاناة المسافرين.

وتأتي الأزمة بعد أيام قليلة من إضراب مفاجئ نفذه موظفو الخدمات الأرضية يوم الجمعة، احتجاجا على تدني الأجور ونقص حاد في القوى العاملة، إذ يُقدر النقص بحوالى 200 عامل تشغيلي، وفقا لتصريحات فنحاس عيدان، رئيس نقابة العاملين في المطار، الذي أدى إلى توقف تحميل وتفريغ الأمتعة، ما تسبب في فوضى عارمة وتأخيرات طويلة في الرحلات القادمة والمغادرة.

وأشارت هيئة المطارات الإسرائيلية إلى أنها تتخذ خطوات عاجلة لمعالجة العطل التقني وتسعى لحل مشكلات نقص العمالة، وقالت في بيان: «نعمل على حل العطل التقني في أسرع وقت ممكن، ونعتذر للمسافرين عن الإزعاج الناتج عن التأخيرات»، خصوصا في ظل الضغط الموسمي خلال فصل الصيف، الذي شهد عودة قوية للطلب على السفر بعد تراجع سابق بسبب التوترات الأمنية.

وتتزامن هذه الاضطرابات مع تحديات أمنية مستمرة، حيث يواجه المطار تهديدات متكررة، ما يزيد من حساسية أي تأخير أو تعطل في العمليات الجوية، ومع استمرار الأزمة، يخشى المراقبون من أن تتفاقم المشكلات في حال عدم استجابة إدارة المطار لمطالب العمال بشكل سريع، ما قد يؤثر على سمعة المطار كمركز جوي رئيسي في المنطقة.

ويعد مطار بن غوريون الدولي، الواقع بالقرب من تل أبيب، المنفذ الجوي الرئيسي لإسرائيل، ومن أكثر المطارات ازدحاما في المنطقة، حيث يخدم ملايين المسافرين سنويا، ويُعتبر المطار مركزا حيويا للسفر الدولي والداخلي، ويعتمد عليه بشكل كبير في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، خصوصا خلال مواسم الذروة السياحية في يوليو وأغسطس، ومع ذلك، يواجه المطار تحديات متزايدة بسبب نقص القوى العاملة، تدني الأجور، والضغوط الأمنية المستمرة، ما يؤثر على كفاءة عملياته.

وفي الآونة الأخيرة، شهد المطار سلسلة من الاضطرابات، بدءا من إضراب مفاجئ لموظفي الخدمات الأرضية يوم الجمعة الماضي، احتجاجا على الأجور المنخفضة ونقص العاملين، ما تسبب في شلل جزئي في العمليات، بما في ذلك تأخير الرحلات وتكدس الأمتعة. وبعد أيام فقط، عاد المطار ليواجه أزمة جديدة ناتجة عن عطل تقني أثر على الأنظمة التشغيلية، ما زاد من الفوضى وأثار استياء المسافرين.