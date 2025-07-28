شهد معبد أوسانيشوار مهاديف في منطقة بارابانكي بولاية أوتار براديش شمال الهند، حادثة مأساوية في الساعات الأولى من صباح الإثنين، عندما تسببت مجموعة من القرود في انقطاع سلك كهربائي، ما أدى إلى صعق كهربائي وتدافع أودى بحياة شخصين على الأقل وأصاب العشرات، وأثار حالة من الذعر بين الموجودين.

ووفقا للسلطات المحلية، وقع الحادث حوالى الساعة 2 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما قفزت مجموعة من القرود على سلك كهربائي خارج معبد «أوسانيشوار مهاديف» في منطقة هايدرغاره، وتسبب ذلك في انقطاع السلك وسقوطه على سقيفة معدنية، ما أدى إلى انتقال التيار الكهربائي إلى ثلاث سقائف معدنية داخل مجمع المعبد.

وأسفر الحادث عن إصابة 19 شخصا على الأقل بصعقات كهربائية، فيما أدت حالة الذعر الناتجة إلى تدافع شبيه بالتدافع الجماعي، أسفر عن إصابة أكثر من 24 شخصا آخرين، وفقا لتصريحات المفوض المحلي شاشانك تريباثي.

وبحسب وسائل إعلام هندية، انتشرت شائعات بأن التيار الكهربائي انتقل إلى المنطقة المحيطة، ما دفع المصلين إلى الهروب بشكل عشوائي، ما زاد من فوضى الموقف، في حين أكدت الشرطة أنها كانت متمركزة مسبقا لإدارة الحشود، لكن سرعة الحادث وفوضاه جعلت السيطرة صعبة.

وأعرب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوغي أديتياناث، عن تعازيه لأسر الضحايا، معلنا تقديم تعويض مالي قدره 500,000 روبية (حوالى 4,300 جنيه إسترليني) لعائلات المتوفين، وتعهد بتسريع عمليات الإغاثة وضمان علاج المصابين، وهرعت فرق الشرطة المحلية وخفر السواحل إلى مكان الحادث، حيث تم إجلاء المصلين ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

ويقع معبد أوسانيشوار مهاديف في منطقة هايدرغاره ببارابانكي، حيث تعد القرود مصدر قلق متزايد في العديد من المناطق الحضرية والريفية في الهند، وتتسبب في حوادث متكررة، من سرقة الطعام إلى إتلاف الممتلكات، وقد سُجلت حوادث سابقة تتعلق بالقرود، مثل هجوم في مدينة راجغار بولاية ماديا براديش عام 2024، حيث تسبب قرد في إصابة 20 شخصا، ما دفع السلطات إلى وضع مكافأة مالية للقبض عليه.