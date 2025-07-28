تشهد مناطق واسعة في وسط وشرق الولايات المتحدة موجة حر شديدة تضرب أكثر من 132 مليون شخص، مع ارتفاع مستويات الرطوبة التي تجعل الأجواء أكثر قسوة، مما يضع ضغطًا كبيرًا على شبكة الطاقة بسبب الاستخدام المكثف لأجهزة التكييف والمراوح.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من الحرارة الشديدة أو تنبيهات حرارية تشمل 29 ولاية، من نبراسكا إلى ماساتشوستس ومن داكوتا الشمالية إلى فلوريدا، تغطي أكثر من 38% من سكان الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تصل الحرارة إلى ذروتها اليوم (الإثنين) 28 يوليو 2025، قبل أن تبدأ في الانخفاض تدريجيًا، مع استمرار الأجواء الحارة في جنوب شرق البلاد حتى نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع القادم.

وسجلت درجات الحرارة المرتفعة، المصحوبة برطوبة عالية، أرقامًا قياسية في عدة مناطق، خصوصا في الجنوب الشرقي، فقد بلغت الحرارة في شارلوت بولاية نورث كارولينا 38 درجة مئوية (101 فهرنهايت) يوم السبت، ومن المتوقع أن يتم تحطيم أو معادلة 60 رقمًا قياسيًا آخر خلال الأيام القادمة.

وفي شيكاغو، ستصل درجات الحرارة إلى 32.7 درجة مئوية يوم الإثنين، لكن الرطوبة ستجعل الإحساس بالحرارة يقترب من 38.8 درجة. أما في نيويورك، فمن المتوقع أن تصل الحرارة إلى ذروتها يوم الثلاثاء عند 35.5 درجة مئوية في سنترال بارك، مع إحساس قد يصل إلى 40.5 درجة بسبب الرطوبة، أما في واشنطن فستسجل درجات الحرارة 36.6 درجة يوم الثلاثاء و37.2 درجة يوم الأربعاء.

وأظهرت صور من ميامي بيتش بولاية فلوريدا أطفالًا يلعبون في مناطق رذاذ الماء للتخفيف من وطأة الحرارة، حيث تخضع المنطقة لتحذير من الحرارة الشديدة.

وقال كبير خبراء التنبؤ في مركز التنبؤ الجوي الأمريكي بريان هيرلي: الوضع صعب، لكن النهاية قريبة، بضعة أيام أخرى، وربما أكثر إذا كنت في الجنوب الشرقي.