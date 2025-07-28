شهدت العاصمة التايلاندية بانكوك، اليوم (الإثنين)، حادث إطلاق نار مأساويا في سوق أور تور كور بمنطقة بانغ سو، أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم الجاني الذي أنهى حياته بنفسه، وفقا لتصريح نائب مفوض شرطة العاصمة، شارين غوباتا، لـ«رويترز».

وأفادت الشرطة التايلاندية أن الضحايا الخمسة الذين قتلهم الجاني كانوا حراس أمن في السوق الذي يشتهر ببيع المنتجات الزراعية والأطعمة المحلية.

وأكدت السلطات أن التحقيقات جارية لتحديد هوية الجاني ودوافع الحادث، مشيرة إلى أنه يُصنف حتى الآن كعملية إطلاق نار جماعي.

وأوضح سانونغ سانغماني، مسؤول شرطة في منطقة بانغ سو، أن الحادث لم يسفر عن إصابة أو مقتل أي سائح، وهو أمر بالغ الأهمية بالنظر إلى دور السياحة كمحرك رئيسي لاقتصاد تايلاند، ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والذي يعاني من تباطؤ النمو.

وتشير مثل هذه الحوادث إلى احتمال تأثير سلبي على معنويات السياح، مما قد يؤثر على القطاع السياحي.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها الشرطة مشتبها يرتدي قبعة بيضاء وحقيبة ظهر على صدره يسير عبر موقف سيارات السوق.

وتُعد حوادث العنف المسلح وامتلاك الأسلحة النارية أمرا شائعا نسبيا في تايلاند، حيث شهدت البلاد في أكتوبر 2023 هجوما مسلحا نفذه مراهق يبلغ من العمر 14 عاما في مركز تسوق فاخر بوسط بانكوك، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين.

كما شهدت البلاد في عام 2022 هجوما داميا نفذه ضابط شرطة سابق أودى بحياة 36 شخصا، من بينهم 22 طفلا، في حضانة بإقليم شرقي.