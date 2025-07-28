في اليوم العالمي لالتهاب الكبد، الذي يصادف 28 يوليو، سلطت منظمة الصحة العالمية، الضوء على مرض مزمن يهدد الصحة العامة ويصيب الملايين دون أعراض واضحة. وتشير الإحصاءات إلى أن 304 ملايين شخص حول العالم كانوا متعايشين مع التهاب الكبد المزمن من النوعين (B وC) في 2022، وأن 1.3 مليون شخص توفوا بسببه في العام نفسه. وعلى الرغم من توفر لقاحات وعلاجات فعالة، إلا أن الوصم الاجتماعي والتكلفة ونقص التوعية ما زالت تشكل حواجز أمام القضاء على المرض. وتهدف حملة هذا العام إلى تسهيل الحصول على اللقاحات، وتوسيع نطاق الاختبارات والعلاج، ودمج هذه الخدمات ضمن النظم الصحية الوطنية. كما ركزت الحملة على ضرورة تلقي الأطفال لقاح التهاب الكبد (B) في أول 24 ساعة بعد الولادة، إذ لم يتجاوز معدل التغطية عالميًا 45%. ويمثل القضاء على التهاب الكبد هدفًا صحيًا عالميًا تؤكد المنظمة إمكانية تحقيقه بحلول 2030، شريطة الالتزام السياسي والمجتمعي المتكامل.