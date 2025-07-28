لقي مدير أمن محافظة الوادي الجديد في جنوب غرب مصر اللواء عصام الدين عبدالله مصرعه أمس (الأحد)، في حادث انقلاب سيارة شرطة على الطريق الصحراوي الغربي قبل محور سمالوط بمحافظة المنيا، جنوب القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من أمناء الشرطة المرافقين له بجروح وكسور متفرقة.

وتلقت مديرية أمن المنيا إخطاراً من غرفة عمليات المرور يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة شرطة تابعة لوزارة الداخلية على الطريق الصحراوي الغربي قبل محور سمالوط، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع الحادث، حيث تبينت وفاة اللواء عصام الدين عبدالله في الحال، وإصابة اثنين من مرافقيه من أمناء الشرطة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا العام، بينما أُدخل المصابان إلى العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وأثار الحادث حالة من الصدمة والحزن في محافظتي المنيا والوادي الجديد، حيث نعاه عدد من المسؤولين والزملاء، مشيدين بإسهاماته في تعزيز الأمن.

وتُعد الحوادث المرورية على الطرق الصحراوية في مصر من التحديات الكبرى التي تواجه الأمن العام، حيث تتسبب سنوياً في آلاف الوفيات والإصابات، ووفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت مصر حوالى 12 ألف حادث مروري في 2024، أدت إلى مقتل أكثر من 5 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف.

ويعتبر الطريق الصحراوي الغربي، الذي يربط القاهرة بالمحافظات الجنوبية، من أخطر الطرق بسبب السرعة الزائدة، وسوء حالة الطريق في بعض المقاطع، والتجاوزات أثناء القيادة.