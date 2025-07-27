في ظل موجة حر قياسية تضرب البلاد، أعلنت السلطات العراقية تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد 27 يوليو 2025 في سبع محافظات جنوبية، على رأسها البصرة وميسان وذي قار، إضافة إلى كربلاء، ديالى، وصلاح الدين، فيما اتخذت محافظات أخرى إجراءات لتقليص ساعات العمل الحكومية تجنباً لتداعيات ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب هيئة الأنواء الجوية العراقية، فقد سجلت بعض المناطق الجنوبية درجات حرارة فاقت 52 درجة مئوية، وهو ما يُعد من أعلى المعدلات المسجلة في تاريخ البلاد، فيما حذّرت جهات صحية من مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وناشدت المواطنين بالبقاء في أماكن مكيفة وتجنب الخروج في أوقات الذروة.

وفي الوقت الذي شهدت مواقع التواصل تداول أنباء عن توقعات بوصول الحرارة إلى 65 درجة مئوية، نفت الهيئة الرسمية تلك المزاعم، مؤكدة أن هذه التقديرات غير واقعية ولا تستند إلى أي مصدر علمي موثوق.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد المنطقة موجة حر شديدة تؤثر على مختلف دول الشرق الأوسط، وسط تحذيرات من تصاعد الظواهر المناخية المتطرفة نتيجة التغير المناخي العالمي.