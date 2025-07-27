تواصل اليونان معركتها ضد حرائق الغابات التي اجتاحت منازل وأجبرت الآلاف على الإجلاء لليوم الثاني على التوالي، بمساعدة فرق إطفاء من التشيك وطائرات إيطالية من المتوقع وصولها اليوم (الأحد).

واندلعت الحرائق، صباح السبت، في منطقة بيلوبونيز غرب العاصمة أثينا، وامتدت إلى جزيرتي إيفيا وكيثيرا، حيث استأنفت الطائرات والمروحيات عملياتها عند الفجر لمكافحة النيران في عدة مناطق بالبلاد.

وأشار المتحدث باسم إدارة الإطفاء، فاسيليس فاثراكوغيانيس، إلى أن اليوم (الأحد)، سيكون صعباً مع مخاطر حرائق مرتفعة للغاية في معظم أنحاء البلاد، رغم تحسن طفيف في الوضع.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية تراجع الرياح القوية التي ساهمت في انتشار الحرائق في معظم المناطق، لكن التحذيرات استمرت من ظروف رياح مقلقة في جزيرة كيثيرا، وهي وجهة سياحية شهيرة يقطنها 3600 نسمة.

وتم إرسال رسائل إجلاء مبكرة صباح الأحد لسكان الجزيرة الواقعة قبالة الطرف الجنوبي الشرقي لبيلوبونيز، حيث دمرت الحرائق منازل وخلايا نحل وأشجار زيتون، وهددت ديراً تاريخياً، وفقاً لنائب رئيس بلدية كيثيرا، جورجوس كومنينوس، في تصريحات لقناة «إي آر تي» المحلية.

ويعمل العشرات من رجال الإطفاء، بدعم من ثلاث مروحيات وطائرتين، للسيطرة على حريق كيثيرا الذي اندلع السبت وأجبر السلطات على إجلاء شاطئ سياحي شهير.

وطلبت اليونان مساعدة حلفاء الاتحاد الأوروبي، إذ بدأت وحدات من التشيك العمل بالفعل، ومن المتوقع وصول طائرتين إيطاليتين اليوم، ولا تزال 11 منطقة في اليونان تواجه مخاطر حرائق مرتفعة للغاية، وفقاً للمسؤولين.

في إيفيا، بالقرب من أثينا، دمرت النيران مساحات شاسعة من الغابات وقتلت آلاف الحيوانات الزراعية، مع استمرار اندلاع الحرائق خلال الليل.

ويعمل العمال منذ الفجر لإصلاح أضرار جسيمة في شبكة الكهرباء بالجزيرة، بينما تواجه بعض القرى مشكلات في إمدادات المياه.

وفي جزيرة كريت جنوباً، تم احتواء حرائق اندلعت السبت ودمرت أربعة منازل وكنيسة إلى حد كبير.

في الوقت نفسه، عززت الشرطة قواتها في منطقة كريونيري شمال أثينا، وسط مخاوف من استهداف اللصوص للمنازل التي هجرها أصحابها هرباً من حريق اندلع بعد ظهر السبت، لكنه تم احتواؤه إلى حد كبير بحلول الأحد.

وتشهد اليونان موجة حر منذ نحو أسبوع، إذ تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في مناطق عدة، وسجلت 45.2 درجة مئوية في أمفيلوخيا غرب اليونان يوم السبت، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بدءاً من الإثنين.

وكانت حرائق الشهر الماضي في جزيرة خيوس، خامس أكبر جزر اليونان، قد دمرت 4700 هكتار، بينما أجبر حريق في كريت مطلع يوليو على إجلاء 5000 شخص.

ويُعد عام 2023 الأكثر تدميراً، إذ خسرت اليونان 175 ألف هكتار و20 شخصاً في حرائق الغابات.