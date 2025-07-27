أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر، بعد موجة من الاتهامات الخطيرة التي طالتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ادّعت تورطها في تجارة الأعضاء البشرية، وتحديدًا في واقعة وفاة لاعب نادي الزمالك الراحل إبراهيم شيكا، الذي رحل أخيرا بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأكدت النقابة في بيان رسمي تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة القضية عن كثب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الفنانة من ما وصفته بـ«حملات التشويه والتنمر الإلكتروني»، مشددة على أن وفاء عامر فنانة لها تاريخ فني وإنساني مشرف وتحظى بتقدير داخل الوسط الفني وخارجه.

من جانبها، أعربت الفنانة وفاء عامر عن صدمتها مما وصفته بـ«الزج المتعمد باسمها في ادعاءات لا تمت للواقع بصلة»، وكتبت عبر حسابها على فيسبوك: (كل الشكر لنقابة الممثلين على دعمها الصادق في مواجهة حملة التشويه الزائفة... وجودكم جنبي شهادة أعتز بها).

وفي تعليقه على القضية، أعرب الكاتب والطبيب خالد منتصر عن استيائه من الاتهامات الموجهة للفنانة، معتبرًا إياها عبثًا يفتقر إلى المنطق والعقل، وقال ساخرًا: (مش فاهم سر هذا الاختيار، وما هي المواصفات القياسية الرهيبة في أعضاء شيكا لكي تخطط وفاء عامر وتكون عصابة لسرقتها والتجارة فيها؟ الأعضاء البشرية ليست قطع غيار تُجمع وتباع في السوق. شيكا – رحمه الله – كان مريض سرطان، وكان هو نفسه بحاجة إلى زراعة أعضاء). وأكد منتصر أن ما يحدث يمثل مؤشرًا خطيرًا على تراجع الحس النقدي لدى فئات واسعة من المجتمع، التي باتت تصدق كل ما يُنشر بلا تفكير أو تحقق.

وفي سياق متصل، نفت زوجة اللاعب الراحل تمامًا أي علاقة لوفاء عامر بوفاته، مؤكدة أنه توفي بعد معاناة مريرة مع المرض، وقالت في تصريحات صحفية: «أنا مستعدة أعمل تشريح لجثمانه لو حد شكك في كلامي. ربنا يعلم الحقيقة».

كما عبّر عدد من الفنانين عن دعمهم الكامل لوفاء عامر، من أبرزهم منة فضالي، التي وصفتها بأنها (ست بـ100 راجل)، والفنان هاني رمزي الذي كتب: (وفاء مش بس زميلة، دي أخت وصديقة، ومفيش حد في طيبتها وكرمها). وأضافت المطربة أمينة: (هي من أطيب الناس اللي عرفتها في حياتي. اتقوا الله).

يُذكر أن وفاء عامر بدأت مشوارها الفني في ثمانينيات القرن الماضي، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية البارزة، وكان من أحدث أعمالها مسلسلا «ظل حيطة»، و«80 باكو» اللذان عُرضا في موسم رمضان الماضي.