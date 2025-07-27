تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على العاصمة الصينية بكين ومناطق شمال وشمال شرق البلاد في مقتل شخصين وإجلاء الآلاف، وسط تحذيرات رسمية من استمرار هطول الأمطار ومخاطر الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية.

في إقليم خبي، سجلت مدينة فوبينغ في باودينغ هطول أمطار قياسية بلغت 145 ملم في الساعة، وهو ما تسبب في فيضانات عارمة أثرت على العديد من القرى، بحسب تقارير محلية.

وفي منطقة مييون ببكين، تعرضت بلدة فنجيايو الريفية لأضرار بالغة، حيث انقطعت الكهرباء والاتصالات في بعض القرى، مما دفع السلطات إلى نقل أكثر من 3000 شخص إلى مناطق آمنة، وفقًا لتقارير إذاعة بكين الإخبارية.

وأصدرت وزارة الموارد المائية الصينية تحذيرات من الفيضانات لـ 11 إقليمًا ومنطقة، بما في ذلك بكين وخبي المجاورة، بسبب مخاطر الفيضانات الناتجة عن الأنهار الصغيرة والمتوسطة وسيول الجبال، وسجل خزان مييون تدفقًا مائيًا قياسيًا بلغ 6550 مترًا مكعبًا في الثانية، وهو رقم غير مسبوق.

وأفادت الأرصاد الجوية في بكين بأن الأمطار ستشتد في معظم مناطق العاصمة، مع توقعات بهطول أمطار تراكمية تتجاوز 100 ملم خلال ست ساعات في مناطق مثل مييون، مما يزيد من مخاطر تجمع المياه في المناطق المنخفضة.

كما أصدرت السلطات تحذيرات من الكوارث الجيولوجية، مثل الانهيارات الأرضية وتدفقات الطين، بعد أن شهدت مدينة باودينغ المجاورة هطول أمطار تعادل متوسط هطول سنة كاملة في غضون ساعات.

وأشارت تقارير إلى أن محطة شيزوانغ في باودينغ سجلت 540 ملم من الأمطار خلال ثماني ساعات، مما أثر على أكثر من 46 ألف شخص وأجبر 4655 منهم على الإجلاء.

وتعد هذه العواصف جزءًا من نمط الطقس المتطرف الذي تشهده الصين بسبب الرياح الموسمية الشرق آسيوية، والتي تسببت في اضطرابات اقتصادية كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويربط بعض العلماء زيادة هطول الأمطار في شمال الصين، التي تُعرف عادةً بمناخها الجاف، بالتغيرات المناخية الناتجة عن الاحتباس الحراري.

وتواجه الصين تحديات كبيرة في مواجهة هذه الفيضانات بسبب قدم بنيتها التحتية للدفاع عن الفيضانات، مما يهدد بتشريد الملايين وإلحاق أضرار بالغة بقطاع الزراعة الذي تبلغ قيمته 2.8 تريليون دولار.