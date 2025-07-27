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رغم أن العطور تعكس الذوق والأناقة، إلا أن استخدامها العشوائي قد يسبب أضراراً صحية أو انزعاجاً للآخرين. ينصح الخبراء بعدم المبالغة في الكمية، وتجنّب الأماكن المغلقة، واختيار أنواع آمنة طبياً مع تجنّب هذه المحاذير:

تجنّب العطور على الجلد المكشوف

لا تستخدمها في الأماكن المغلقة

راقب التفاعلات الجلدية والتنفسية

لا ترش العطر داخل السيارة

عدم استخدام الأنواع المحتوية على الكحول
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