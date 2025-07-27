رغم أن العطور تعكس الذوق والأناقة، إلا أن استخدامها العشوائي قد يسبب أضراراً صحية أو انزعاجاً للآخرين. ينصح الخبراء بعدم المبالغة في الكمية، وتجنّب الأماكن المغلقة، واختيار أنواع آمنة طبياً مع تجنّب هذه المحاذير:تجنّب العطور على الجلد المكشوفلا تستخدمها في الأماكن المغلقةراقب التفاعلات الجلدية والتنفسيةلا ترش العطر داخل السيارةعدم استخدام الأنواع المحتوية على الكحول