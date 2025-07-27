في حادثة مأساوية هزّت الرأي العام بالهند، توفي طفل يبلغ من العمر ستة أعوام داخل جهاز رنين مغناطيسي، بعدما تعرّض لصدمة كهربائية قاتلة أثناء الفحص. الطفل كان قد نجا قبل أسابيع من عملية جراحية خطيرة لإزالة ورم في المخ، ما زاد من مأساوية المشهد الذي أثار جدلاً واسعاً حول إجراءات السلامة في المنشآت الطبية.وسائل إعلام هندية، ذكرت أن الطفل كان داخل الجهاز دون مرافقة طبية كافية، وأن عطلاً مفاجئاً في الجهاز أدى لتسرب كهربائي أثناء التصوير، ما تسبّب بوفاته على الفور. وبدأت الشرطة الهندية تحقيقاً موسعاً في الحادثة، فيما طالب والدا الطفل بمحاكمة المسؤولين عن الإهمال.وزارة الصحة الهندية علّقت على الحادثة مؤكدة أن تحقيقاً إدارياً وفنياً بدأ فوراً، مشددة على أن سلامة المرضى يجب أن تكون أولوية قصوى. وتُعد هذه الحادثة الأولى من نوعها بهذا الشكل داخل أجهزة الرنين في البلاد.