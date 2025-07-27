أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم، مغادرة نحو 20% من موظفيها مناصبهم ضمن خطة لإعادة هيكلة الإدارة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وقال متحدث باسم الإدارة، إنه من المتوقع أن يغادر 3870 موظفاً مناصبهم مستقبلاً، منوهاً إلى إمكانية تغير هذا العدد خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وتوقع أن يبلغ عدد الموظفين المتبقين في الإدارة نحو 14 ألف موظف، دون أن يكشف عن موعد بدء تسريح هؤلاء الموظفين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن بعد عودته للبيت الأبيض في يناير الماضي نيته تسريح آلاف الموظفين ضمن خطة لإعادة هيكلة العديد من المؤسسات الحكومية التي تتلقى تمويلات من دافعي الضرائب.