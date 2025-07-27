أعلنت وكالة الفضاء الإيطالية وشركة طاليس ألينيا سبيس الفرنسية، أمس، توقيع عقد لتطوير أول موقع إقامة بشري على سطح القمر، في إطار برنامج أرتميس، وهو مشروع مشترك بين الشركة الفرنسية وشركة ليوناردو الإيطالية.

وذكرت شركة طاليس ألينيا، في بيان لها، أنها ستوفر وحدة سكن آمنة ومريحة ومتعددة الوظائف لرواد الفضاء، ومتوافقة تماماً مع الأنظمة والمكونات الأخرى.

وقالت الشركة إن «نموذج السكن متعدد الأغراض، الذي يشكل عنصراً أساسياً لتحقيق وجود بشري دائم على سطح القمر، سيطلق من مركز كنيدي الفضائي التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) في 2033، وسيكون له عمر افتراضي لا يقل عن عشر سنوات».

وأوضحت أن الوحدة ستستخدم لإجراء تجارب علمية واختبار مدى قابلية العيش على سطح القمر، وربما تمهد الطريق لتنفيذ مهمات مستقبلية على كوكب المريخ.

ويعد برنامج «أرتميس» أحد البرامج التابعة لوكالة «ناسا» ويهدف إلى إرسال رواد فضاء إلى سطح القمر، في خطوة ترمي إلى بناء وجود بشري مستدام عليه.

ويعتبر البرنامج، الذي تقوده الولايات المتحدة، مشروعاً ضخماً تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، ويضم عشرات الشركات الخاصة والدول التي تتصدر سباق الفضاء العالمي الناشئ، وينظر إلى القمر ضمنه بوصفه ساحة اختبار للبعثات المستقبلية نحو كوكب المريخ.