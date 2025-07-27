أنهت صورة عفوية معاناة الناشئ حسن أحمد حسن، لاعب نادي البنك الأهلي المصري، بعدما اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي.

نشر محمد عبدالحميد، وكيل لاعبين، صورة للطفل وهو يفترش أرضية القطار ويبدو عليه الإنهاك، وكتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «صباح الخير، مسافر القاهرة لقيت الولد الجميل ده راكب من المنيا للقاهرة علشان يروح التمرين في البنك الأهلي وهيرجع في نفس اليوم، وده حرفياً هيتعب الولد جداً».

وأضاف: «الولد يومياً بيركب من المنيا للقاهرة علشان يتمرن، بيطلع من بيته 7 صباحاً ويرجع 10 مساءً وهكذا طول الأسبوع».

وتابع: «اتكلمت مع الولد، دماغه كويسة، وقال لي: أهو بتعب يمكن ربنا يكرمني. كان في المقاولون قبل البنك الأهلي، بيلعب في فريق 2012، أتمنى من إدارة البنك الأهلي أن تعطيه فرصة، اسمه حسن أحمد حسن، شرف وفخر لكل الرياضيين».

اجتاحت الصورة مواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة، ليُصدر نادي البنك الأهلي بياناً أكد فيه أنه سيتم توفير إقامة للاعب في استراحة النادي، وتسهيل كافة أموره بقرار من رئيس النادي أشرف نصار، من أجل التركيز في التدريبات والاستعداد للمنافسات القادمة.