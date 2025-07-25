في تحذير علمي غير مسبوق، أكد 60 عالماً من كبار المتخصصين في المناخ حول العالم أن الكوكب يقترب بشكل خطير من نقطة اللا عودة، مشيرين إلى أن العالم أمامه فقط ثلاث سنوات لتجنّب كارثة مناخية شاملة قد تهدد الحياة كما نعرفها.التقرير الذي صدر عن مبادرة «Earth Commission»، بالتعاون مع جهات علمية عدة، أشار إلى أن مؤشرات التغير المناخي دخلت مرحلة «الخطر غير القابل للعكس»؛ بسبب تسارع وتيرة انبعاثات الغازات الدفيئة، وارتفاع حرارة الأرض، وزيادة وتيرة الكوارث الطبيعية من حرائق وغرق مناطق ساحلية وجفاف متواصل.وأوصى التقرير بتقليص انبعاثات الكربون إلى النصف بحلول 2030م، والتوقف الفوري عن إزالة الغابات، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة بشكل إلزامي. كما حذّر العلماء من أن التأخير في التحرك سيجعل أي حلول لاحقة عديمة الفائدة.التحذير يأتي في وقت تتزايد فيه الانقسامات السياسية بشأن قضايا المناخ، وتُظهر البيانات أن التزام الدول الكبرى باتفاق باريس لا يزال ضعيفاً.ويبقى السؤال: هل سيبادر العالم أخيراً بالتحرك، أم ننتظر الكارثة؟