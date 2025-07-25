أعلن الفنان المصري أحمد الفيشاوي فيلمه الجديد بعنوان «سفاح التجمع»، في خطوة أثارت تفاعلاً كبيراً وتساؤلات حول طبيعة العمل ومضمونه، لا سيما في ظل تداول أخبار سابقة عن «سفاح حقيقي» في القاهرة أثار الرأي العام. وأوضح الفيشاوي، عبر حسابه في «إنستغرام»، أن الفيلم من إنتاج محمد القوصي، ويعتمد على قصة غامضة تدور في إطار نفسي وجنائي، مؤكداً أنه يخوض من خلاله تحدياً جديداً على مستوى الأداء.ولم تكشف الجهات المنتجة تفاصيل إضافية تتعلق بالممثلين المشاركين أو موعد العرض، غير أن عنوان العمل وحده كان كفيلاً بخلق موجة اهتمام عبر منصات التواصل.وربط عدد من المتابعين بين الفيلم وقضية «سفاح التجمع»، فيما نفت مصادر إعلامية أي علاقة مباشرة بين العمل والوقائع الحقيقية، مؤكدة أنه ينتمي إلى فئة أفلام الجريمة الخيالية.