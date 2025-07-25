لقي ستة عمال مصرعهم بانفجار في منجم فحم بولاية «بغلان» شمالي أفغانستان.

وذكرت السلطات المحلية، في بيان، أن انفجاراً وقع (الإثنين) في منجم «كاركار» لاستخراج الفحم بولاية «بغلان» ما أسفر عن مقتل ستة عمال وإصابة آخرين، طبقاً لتقرير من مسؤولين محليين.

من جهته، قال مدير المنجم مولوي عبدالله إن 18 عاملاً آخرين أصيبوا أيضاً خلال الحادث، موضحاً أن انفجاراً وقع في المنجم (الإثنين)، دون أن يقدم السبب الدقيق والظروف المحيطة بالحادث، لكنه أوضح أنه جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي علاج طبي عاجل.

تجدر الإشارة إلى أن عمليات التعدين غير النظامية وغير الآمنة في أفغانستان غالباً ما تتسبب بحوادث مميتة، خصوصاً في مناجم الفحم.