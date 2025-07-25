اعتقلت الشرطة الهندية رجلاً متهماً بإدارة سفارة وهمية من مبنى سكني مستأجر بالقرب من العاصمة نيودلهي، وصادرت سيارات تحمل لوحات دبلوماسية مزورة.

وعثرت الشرطة الهندية على صور عدة مفبركة تظهر «السفير» المزيف مع زعماء في العالم، كما ضبطت بحوزته سيارات بلوحات دبلوماسية مزيفة، ونحو 30 ختماً مزوراً لوزارات خارجية دول مختلفة، يعتقد أن المتهم استخدمها في خداع ضحاياه، للحصول على أموالهم مقابل وعود بتوظيفهم في الخارج.

وقال الضابط في قوة المهام الخاصة بولاية أوتار براديش، سوشيل غولي، إن المشتبه به ادعى أنه سفير وأوهم ضحاياه بإمكانية توفير وظائف خارج البلاد مقابل مبالغ مالية بحسب «الجزيرة».

وأوضحت الشرطة أن هارشفاردهان جاين (47 عاماً) زعم عمله مستشاراً أو سفيراً لكيانات مثل «سيبورغا» و «ويستاركتكا».

وأضاف غولي أن جاين يشتبه أيضاً في تورطه في عمليات غسل أموال غير قانونية عبر شركات وهمية بالخارج، ويواجه اتهامات بالتزوير وانتحال الصفة وحيازة وثائق مزيفة.

وذكرت الشرطة أنها ضبطت 4 سيارات بلوحات دبلوماسية مزورة ونحو 4.5 مليون روبية هندية (52,095 دولاراً)، بالإضافة إلى عملات أجنبية في مقر إقامة جاين، الذي كان مزيناً بأعلام دول عدة.