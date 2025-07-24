نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أسطورة المصارعة هالك هوغان، الذي توفي عن عمر يناهز 71 عاماً، واصفاً إياه بـ«الصديق العظيم» و«الرمز الحقيقي للقوة والولاء».

وفي منشور على منصته «تروث سوشيال»، قال ترمب: «فقدنا اليوم صديقاً عظيماً، لقد كان هالك هوغان من أنصار حملة (اجعلوا أمريكا عظيمة مجدداً) بكل ما تحمله الكلمة من معنى، قوي، ذكي، صلب، لكنه أيضاً صاحب قلب كبير.

هوغان، الذي تجاوزت شعبيته حدود حلبة المصارعة، كان واحداً من أبرز المشاهير الذين دعموا ترمب علناً في حملاته الانتخابية، وشارك بخطاب ملهم خلال المؤتمر الوطني الجمهوري عام 2024، أثار حينها تفاعلاً واسعاً وتصدر عناوين الأخبار.

وأضاف ترمب: «كلماته كانت موحدة ومليئة بالحماس، كانت لحظة رائعة في أسبوع لا يُنسى، لقد أحب بلاده بشدة، وكان رمزاً للأمل والقوة بالنسبة للملايين».

وتأتي وفاة هوغان بعد مسيرة استمرت لأكثر من أربعة عقود في عالم المصارعة والترفيه، حيث أصبح خلالها أيقونة ثقافية عالمية وشخصية محبوبة عبر الأجيال.

من جانبه، تفاعل جمهور المصارعة والسياسة مع النبأ بفيض من رسائل الحزن، مؤكدين أن هوغان لم يكن مجرد نجم على الحلبة، بل كان صوتاً مؤثراً في الحياة العامة.

هالك هوغان، واسمه الحقيقي تيري جين بوليا، لعب دوراً محورياً في نشر شعبية المصارعة عالمياً منذ الثمانينات، وشارك في عشرات العروض والأفلام، وكان وجهاً مألوفاً لكل من عرف عصرWrestleMania الذهبي.