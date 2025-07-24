تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب جرائمها بحق الرياضيين الفلسطينيين، إذ استشهد خلال الساعات الماضية لاعبان في قطاع غزة، جراء الهجمات المتواصلة التي تستهدف المدنيين والمنشآت الرياضية.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم استشهاد لاعب أكاديمية الخضر للمحترفين أحمد علي صلاح، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال، إلى جانب استشهاد لاعب نادي الرباط عماد حواجري، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبحسب آخر بيانات الاتحاد، بلغ عدد شهداء الأسرة الرياضية الفلسطينية 809 شهداء منذ بداية العدوان، من بينهم 422 من لاعبي كرة القدم، إضافة إلى اعتقال 29 رياضياً.

كما أدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير 268 منشأة رياضية في قطاع غزة، و20 منشأة أخرى في الضفة الغربية.