في واقعة مأساوية، شهدت قرية الناصرية بمحافظة المنيا، اليوم (الخميس)، حادثة جديدة، حيث أصيب خمسة أطفال بحالة تسمم بعد تناولهم مادة سامة (سم فئران) عن طريق الخطأ أثناء اللعب في منزلهم.

وتم نقل الأطفال، وهم عبدالرحمن محمد ربيع (5 سنوات)، وأشقاؤه حسن وحسين (توأم، 3 سنوات)، ومحمود (عام ونصف)، ومصباح محمد تغيان (عامان)، إلى مستشفى ديرمواس في البداية، ثم إلى مستشفى المنيا الجامعي.

وأفاد مصدر طبي أن أحد الأطفال تعافى وغادر المستشفى، بينما يخضع الأربعة الآخرون للملاحظة في قسم السموم بحالة مستقرة.

كما تلقت مديرية أمن المنيا بلاغاً بالحادثة، وتم تحرير محضر، وباشرت النيابة العامة التحقيق، مع تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الواقعة.

وتأتي هذه الحادثة في أعقاب مأساة أخرى هزت قرية دلجا بمركز دير مواس، حيث توفيت الطفلة فرحة ناصر محمد (14 عاماً) يوم 22 يوليو 2025، لتصبح الضحية السادسة من أشقائها بعد إصابتهم بأعراض غامضة بدأت في 12 يوليو.

وبدأت مأساة عائلة ناصر بوفاة محمد (11 عاماً)، عمر (7 أعوام)، وريم (10 أعوام) في مستشفى دير مواس المركزي، تلاهم أحمد (5 أعوام) في العناية المركزة، ثم رحمة (12 عاماً) في مستشفى السموم.

ومع تدهور حالة فرحة، نُقلت إلى مستشفى الإيمان العام بأسيوط، لكنها فارقت الحياة، فيما يتلقى والد الأطفال، ناصر محمد علي العلاج في العناية المركزة بمستشفى أسيوط الجامعي، مع تحسن طفيف في حالته.

وأكدت وزارة الصحة خلو قرية دلجا من الأمراض المعدية، مشيرة إلى أن الوفيات قد ترتبط بتسمم كيميائي ناتج عن مبيد حشري يُعرف بـ«وندر».

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها، مستعينة بتحاليل معملية وفحوصات لعينات الدم والبيئة المحيطة بالمنزل.

وأثارت الواقعتان تعاطفاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بسرعة الكشف عن أسباب هذه المآسي.