شهدت ولاية إسكي شهير في شمال غرب تركيا مأساة مروعة، حيث لقي ما لا يقل عن 10 من رجال الإطفاء والمنقذين حتفهم وأصيب 14 آخرون أثناء محاولتهم السيطرة على حريق غابات ضخم اندلع في منطقة غابوية بالقرب من قرية جاووشلار في مقاطعة كارابوك.

وحاصر الحريق، الذي تفاقم بسبب الرياح المتقلبة ودرجات الحرارة المرتفعة، عناصر الإطفاء بعد تغيّر مفاجئ في اتجاه الرياح، مما تسبب في محاصرتهم وسط النيران، ووفقاً لوزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماكلي، فإن الضحايا يشملون خمسة من موظفي الغابات وخمسة من أعضاء منظمة الإنقاذ، الذين كانوا يعملون معاً لاحتواء الحريق.





وقال يوماكلي في تصريح له: «تغير اتجاه الرياح فجأة تسبب في انتقال النيران بسرعة، مما أدى إلى محاصرة العناصر». وأضاف أن 14 من رجال الإطفاء والمنقذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول حالاتهم.

ولم يتم تحديد سبب الحريق بشكل فوري، لكن السلطات التركية عينت مدعين عامين للتحقيق في الحادثة، وسط تحذيرات من استمرار الظروف الجوية القاسية التي تشمل درجات حرارة مرتفعة وتقلبات في الرياح خلال الأيام القادمة. وأشار يوماكلي إلى أن فرق الإطفاء تكافح حالياً سبعة حرائق غابات في خمس مقاطعات بوسط وغرب تركيا، مما يعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد في مواجهة موجة الحرائق هذا العام.





وتشهد تركيا منذ يونيو، موجة حرائق غابات مدمرة، تفاقمت بسبب الطقس الحار والجاف والرياح القوية، وهي ظروف أصبحت أكثر شيوعاً بسبب التغيرات المناخية، ووفقاً لنظام المعلومات الأوروبي للحرائق الغابوية، دمرت الحرائق أكثر من 49652 هكتاراً من الأراضي في تركيا هذا العام، وهو رقم يفوق بكثير متوسط الحرائق السنوية، وقد أودت الحرائق بحياة 13 شخصاً حتى الآن في 2025، بما في ذلك الضحايا العشرة في إسكي شهير.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شهدت ولاية إزمير الغربية حرائق عنيفة أسفرت عن مقتل شخصين، بينهم رجل مسن وعامل جرافة، وتسببت في إجلاء آلاف السكان، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن بعض الحرائق قد تكون ناجمة عن كابلات كهربائية معيبة، بينما تُرجّح السلطات أن يكون الحريق في إسكي شهير ناتجاً عن عوامل طبيعية أو بشرية لم تُحدد بعد.





وتعتبر تركيا واحدة من الدول المتوسطية الأكثر عرضة للحرائق الغابوية، حيث تسهم الغابات الصنوبرية، التي تشكل جزءاً كبيراً من الغطاء النباتي، في تفاقم الحرائق بسبب طبيعتها القابلة للاشتعال، وفي السنوات الأخيرة، أثارت الحرائق انتقادات حادة للحكومة بسبب نقص المعدات الأرضية والطائرات المخصصة لمكافحة الحرائق، رغم امتلاكها أسطولاً جوياً كبيراً نسبياً.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تعازيه لأسر الضحايا، واصفاً إياهم بـ«الأبطال الذين ضحوا بحياتهم لحماية غاباتنا»، وتعهدت الحكومة بتقديم الدعم لعائلات الضحايا وتكثيف الجهود لاحتواء الحرائق المستمرة، في الوقت نفسه، دعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر الشديد لتجنب إشعال حرائق جديدة في ظل الظروف المناخية القاسية.