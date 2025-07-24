تتوقع المملكة المتحدة انخفاض إنتاج المركبات الجديدة بنسبة 15% في عام 2025، متأثراً باضطرابات التجارة العالمية، لكن من المتوقع أن يتعافى القطاع في 2026 بنمو يصل إلى 6.4%، وفقاً لبيانات جمعية مصنعي وتجار السيارات (SMMT).

وتشير توقعات (SMMT) إلى أن إنتاج المركبات سيبلغ 755.000 وحدة هذا العام، بانخفاض عن العام الماضي، مع توقعات بتجاوز 800.000 وحدة في العام التالي.

ورغم التحديات التي تواجهها شركات السيارات العالمية بسبب التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، تستفيد المملكة المتحدة من اتفاق تجاري جديد يخفض الضرائب على صادرات السيارات البريطانية.

وأشار مايك هاوز، الرئيس التنفيذي لـSMMT، إلى أن النتائج النصف سنوية مخيبة للآمال، لكنه أكد وجود أسس لعودة النمو.

وسجل إنتاج السيارات والمركبات التجارية انخفاضاً بنسبة 11.9% في النصف الأول من 2025، ليصل إلى 417.232 وحدة، وشهد يونيو 2025 زيادة بنسبة 6.6% بإنتاج 66.317 وحدة، منهياً سلسلة تراجع استمرت خمسة أشهر.

وارتفع إنتاج السيارات الكهربائية بنسبة 1.8% إلى 160.107 وحدة، مسجلاً حصة قياسية في النصف الأول من العام.