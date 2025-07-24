أصبح الاتجاه الشائع على «تيك توك» هو تحويل صور جواز السفر إلى صور تجميلية، حيث تعمد المستخدمات إلى إضافة رموش صناعية، وتحديد ملامح الوجه، وإضاءة احترافية، ما يجعل الصورة تبدو رائعة، لكن هذه التعديلات الجمالية تُربك رجال الأمن في المطارات وتؤدي إلى إيقاف المسافرين لأسباب تتعلق بتطابق الصورة مع الواقع.

وبحسب تقارير إعلامية غربية، شهدت محركات البحث زيادة ضخمة في الاستفسارات حول «أفضل مكياج لجواز السفر»، في حين ارتفعت نسبة البحث عن «قواعد صور طلب جواز السفر» بنسبة 400% هذا العام. إن السبب بسيط: بما أن صورة جواز السفر تبقى مع الشخص لمدة 10 سنوات، يرغب البعض في جعلها تبدو أكثر جاذبية، لكن الجمال ليس هو الهدف هنا فالهدف هو أن يبدو الإنسان في منظره الحقيقي.

في أحد الفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع، ظهرت مستخدمة تيك توك @jordynlyne وهي تضع مكياجاً كاملاً مع آيلاينر مجنح وشفاه بارزة، ما أثار تساؤلات المتابعين: «كيف يُمكن اعتبار هذا قانونياً؟» و«ماذا لو ذهبتِ إلى المطار دون مكياج؟» ما اعتبرها البعض تساؤلات مشروعة بالطبع.

وصرحت شركة TravelRepublic لمجلة «VICE» أنه رغم عدم وجود قيود رسمية على المكياج في الصور، فإن تحسين المظهر بشكل مفرط قد يؤدي إلى مشكلات عند التحقق من الهوية في المطار، حيث إذا كان الشخص يبدو مختلفاً في الواقع عن الصورة التي يحملها في جواز السفر فإن عملية التحقق قد تستغرق وقتاً أطول من المعتاد.

وفي هذا السياق، تقول وزارة الخارجية الأمريكية إن هناك قواعد واضحة يجب الالتزام بها: لا فلاتر، لا تعديلات، لا صور سيلفي، ولا إكسسوارات تغطي الوجه، إضافة إلى ضرورة أن تكون الصورة ملونة وملتقطة في غضون الأشهر الستة الأخيرة. والأهم من ذلك، يجب أن تمثلك الصورة «أنت» كما أنت.

إن هذه القواعد لا تقتصر على المكياج فقط، ففي حال خضعت لتغييرات كبيرة في ملامح الوجه نتيجة جراحة تجميلية قد يكون عليك إصدار جواز سفر جديد كلياً. لكن التغييرات البسيطة مثل فقدان الوزن أو نمو لحية لا تُعتبر مشكلة، لكن التغيير الجذري في الوجه قد يسبب إشكالاً.

في النهاية، ذكرت شركة TravelRepublic أن مكاتب جوازات السفر تهتم بتوثيق هوية الشخص وليس بتجميله. فإذا التُقطت صورتك في ضوء «حلقة الإضاءة» وأنت الآن تسافرين بلا مكياج بعد رحلة ليلية فقد تجدين نفسك تشرحين ذلك لضابط الحدود الذي لن يتجاوز فحصه هويتك سوى بضع ثوانٍ. لذا، إذا كنتِ ترغبين في إضافة لمسة من الإثارة إلى صورة جواز سفرك، لا تتفاجئي إذا تبعتها هذه الإثارة في نقاط التفتيش.