دخل عدد من السياح في إسبانيا في شجار عنيف حول مسبح أحد الفنادق، حيث تم تصوير أكثر من 10 رجال وهم يتبادلون الضربات. ويُظهر الفيديو، الذي نُشر على تيك توك، رجلاً يخرج من المسبح ويدفع رجلاً آخر. ثم يبدأ الرجل بضرب رجل آخر، يبدو أنه حارس أمن أو موظف في الفندق.

يتصاعد المشهد مع انضمام المزيد من الموظفين، ليتحول الشجار إلى صراخ. في خلفية الشجار، وبالقرب من مجموعة الرجال الذين يرتدون ملابس السباحة، يُرفرف علم إنجليزي، ما يُلمح إلى أن هؤلاء ربما كانوا سياحاً بريطانيين. وحصد فيديو الشجار الأصلي، المُعدّ على أنغام أغنية Jet2 Holiday الرائجة، 250 ألف إعجاب في غضون 48 ساعة. ورغم ضحك الناس حول العالم على الشجار، إلا أن سكان إسبانيا يحتجون على الزيادة الهائلة في السياحة في جميع أنحاء البلاد.