تصاعدت التوترات بين تايلند وكمبوديا اليوم (الخميس) بعد أن قصفت مقاتلة تايلندية من طراز إف-16 أهدافاً عسكرية داخل الأراضي الكمبودية، في إطار نزاع حدودي مستمر منذ عقود.

وقالت القوات المسلحة التايلندية إن إحدى المقاتلات الست التي أعدتها للانتشار على طول الحدود المتنازع عليها دمرت هدفاً عسكرياً كمبودياً، واتهمت كل دولة الأخرى ببدء الاشتباكات التي اندلعت في ساعات الصباح الأولى.

وأدت الاشتباكات، وفقاً لوكالة «رويترز»، إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل، حيث أفادت السلطات التايلندية بإجلاء نحو 40 ألف مدني من 86 قرية قريبة من الحدود في إقليم سورين إلى ملاجئ آمنة.

وأغلقت تايلند حدودها مع كمبوديا، فيما أدانت وزارة الدفاع الكمبودية ما وصفته بـ«العدوان العسكري التايلندي الوحشي»، مشيرة إلى أن المقاتلات ألقت قنبلتين على طريق في المنطقة.

وكانت التوترات قد تجددت في مايو الماضي بعد مقتل جندي كمبودي في تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى أزمة دبلوماسية حادة.

وتصاعدت الأمور أكثر بعد أن اتهمت تايلند كمبوديا بزرع ألغام أرضية جديدة في منطقة طا موان ثوم المتنازع عليها، ما تسبب في إصابة 3 جنود تايلنديين، بينما نفت كمبوديا هذه الادعاءات، مؤكدة أن الألغام تعود إلى الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد قبل عقود.

وأفادت تقارير بأن القوات الكمبودية استخدمت طائرة مسيرة للمراقبة قبل نشر قوات مسلحة بأسلحة ثقيلة، في حين زعمت تايلند أن القوات الكمبودية بدأت إطلاق النار، ما أدى إلى إصابة جنديين تايلنديين.

من جانبها، قالت كمبوديا إن قواتها ردت دفاعاً عن النفس بعد اقتحام تايلندي غير مبرر.

وأشار رئيس الوزراء التايلندي المؤقت فومثام ويتشاياشاي إلى أن الوضع حساس للغاية، مؤكداً التزام بلاده بالقوانين الدولية.

وفي سياق متصل، تسبب تسرب مكالمة هاتفية بين رئيسة الوزراء التايلندية بايتونغتارن شيناواترا والزعيم الكمبودي السابق هون سين في عاصفة سياسية، أدت إلى تعليق عمل رئيسة الوزراء بقرار قضائي.