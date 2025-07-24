أُصيب 15 شخصاً أحدهم في حالة حرجة، إثر اصطدام حافلة ذات طابقين بجسر منخفض في منطقة إيكولز-مانشستر الكبرى، ما أدى إلى اقتلاع سقف الطابق العلوي وتناثر الحطام في الشارع.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «التليغراف»، فقد وقع الحادث عند تقاطع شارعي بارتون وترافورد، في تمام الساعة 3:00 مساء. وأظهرت كاميرات منزلية لحظة الاصطدام، حيث بدا الركاب وهم يحاولون الاحتماء، بينما تناثرت أجزاء من الحافلة على الطريق.

وأعلنت خدمات الإسعاف عن «حادث كبير» فور تلقي البلاغ، وأرسلت 10 سيارات إسعاف، ومروحية طبية، وفريق الاستجابة للطوارئ. وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيَي سالفورد الملكي ومانشستر الملكي، وقد أُنهيت حالة الطوارئ عند الساعة 4:22 مساء.

وقال المفوض الإقليمي للنقل فيرنون إيفيريت، إن التركيز كان على دعم فرق الطوارئ ومساعدة المصابين، مؤكداً بدء تحقيق فوري بالتعاون مع شرطة مانشستر الكبرى ومشغّل الحافلة «ستيج كوتش». وتبيّن أن الحافلة لم تكن على مسارها المعتاد وقت وقوع الحادث، وكانت تعمل ضمن خدمة النقل رقم 100.

ووصف سكان المنطقة المشهد بأنه «مرعب»، وأشار بعضهم إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها حادث عند الجسر نفسه. إحدى الشهود قالت إنها سمعت صراخاً من داخل الحافلة، فيما أوضح أحد السكان أن شخصين سقطا من الطابق العلوي بعد الاصطدام.

وأعاد الحادث إلى الأذهان حوادث سابقة عند الجسر ذاته، من بينها اصطدام حافلة في 2023 وأخرى في 2020، ما يطرح تساؤلات متكررة بشأن إجراءات السلامة في هذا الموقع الحيوي.