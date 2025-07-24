شهد عرض جوي في قاعدة «سان خافيير» الجوية جنوب إسبانيا حادثاً نادراً وخطِراً، حين اصطدم طائر نورس بطائرة مقاتلة من طراز«Eurofighter» تبلغ قيمتها 73 مليون جنيه إسترليني، ما أدى إلى تحطم جزء من قمرة القيادة.

ووثق المصور خافيير ألونسو سالغو الحادث بالصدفة بعد التقاط سلسلة من الصور خلال مهرجان «AIRE25» الجوي. وأظهرت الصور لحظة اقتراب الطائر من الطائرة، تلتها صورة أخرى لانفجار ريش وأجزاء حمراء على الزجاج الأمامي للطائرة.

قال خافيير ألونسو سالغو: «لم أتنبه لما صورته إلا بعد أن أُعلن عبر الراديو أن الطائرة غادرت العرض نتيجة اصطدام بطيور النورس». وأضاف: عندما راجعت الصور، صُدمت برؤية الضرر الواضح في قمرة القيادة.

رغم الحادث، تمكن الطيار من الهبوط بأمان دون إصابات.