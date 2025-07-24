شنَّ مدافع منتخب فرنسا السابق عادل رامي هجوماً لاذعاً على نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا الشاب لامين يامال، منتقداً سلوكه داخل الملعب وخارجه.

وقال رامي في تصريحات نشرتها شبكة «فوت ميركاتو» الفرنسية: «من الناحية الكروية، هو نجم بلا شك، وسيفوز بالكرة الذهبية وكؤوس أوروبا وكل شيء تقريباً».

وتابع: «لكن من الجانب الإنساني، لم أعد أحتمل وجوده، الطريقة التي صافح بها كريستيانو رونالدو خلال مباراة إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية أغضبتني، إلى جانب تصرفاته الغريبة، مثل نزع سرواله القصير، أعرف تماماً لماذا يفعل بعض الرجال ذلك ومن أين جاءت هذه العادة، إنها عادة تعود إلى السجون في الولايات المتحدة والمكسيك».

وختم: «هناك أيضاً الحفلات الصاخبة التي يقيمها والتي يتحدث عنها الجميع، وارتداؤه ملابس فاخرة مرصعة بالألماس، إنه يظن نفسه أمريكياً، وهذا مزعج للغاية».