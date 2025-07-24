تتزايد الأصوات المؤيدة عالمياً لتبني نظام عمل من أربعة أيام أسبوعياً، إذ أظهرت نتائج الدراسات والمبادرات التجريبية في دول عدة، من بينها بريطانيا وألمانيا، أن خفض عدد أيام العمل لا ينعكس سلباً على الإنتاجية كما يُعتقد، بل يؤدي في كثير من الحالات إلى زيادتها وتحسين جودة حياة الموظفين.التحول إلى أسبوع عمل أقصر يمنح الموظفين فرصة أفضل لتحقيق توازن صحي بين العمل والحياة الشخصية، مما ينعكس على الحالة النفسية والمزاج العام. في بريطانيا، أُجريت تجربة واسعة شملت أكثر من 60 شركة، أفادت خلالها 71% من المؤسسات بزيادة في الإنتاجية، وأكد 39% من الموظفين انخفاض مستويات التوتر.خبراء الموارد البشرية والاقتصاد، يشيرون إلى أن إعادة تصميم نظم العمل يُعد ضرورة مستقبلية، لمواكبة التغيرات المجتمعية والتكنولوجية، وتعزيز المرونة الوظيفية. ورغم التحديات المحتملة، فإن التجربة أثبتت أن الثقة بالموظفين والاستثمار في صحتهم النفسية يثمران نتائج إيجابية على المدى الطويل.