في إطار استمراره بتقديم تجربة ترفيهية لا مثيل لها، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، عن ملامح قوية ومبهرة للنسخة القادمة من موسم الرياض 2025، التي ستشهد طيفاً واسعاً من الفعاليات الرياضية والفنية والثقافية العالمية.

جاء الإعلان الرسمي من خلال فيديو نشره آل الشيخ على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «X»، داعياً الجمهور للاستماع بدقة، نظراً لما يحمله من مفاجآت غير مسبوقة في تاريخ المواسم الترفيهية.

«رويال رامبل» لأول مرة خارج أمريكا الشمالية

من أبرز المفاجآت التي أعلن عنها آل الشيخ إقامة منافسات «رويال رامبل»، أشهر فعاليات المصارعة الحرة WWE، لأول مرة خارج أمريكا الشمالية، في يناير القادم بالرياض، في حدث من المنتظر أن يجذب اهتماماً عالمياً واسعاً.

كما تشمل الفعاليات الرياضية منافسات UFC والمباريات الدولية في كرة القدم والملاكمة، لتتحول العاصمة السعودية إلى مسرح رياضي عالمي يدمج بين التشويق والمتعة.

بطولة تنس بـ6 من كبار لاعبي العالم

وفي تطور رياضي آخر، أعلن آل الشيخ تنظيم بطولة تاريخية في رياضة التنس، يشارك فيها 6 من أبرز لاعبي العالم، يتنافسون على أكبر جائزة مالية في تاريخ اللعبة، خلال بطولة تستمر 4 أيام.

هذه البطولة تأتي ضمن توجه الهيئة العامة للترفيه لتعزيز حضور الرياض في خريطة الرياضة العالمية، وجذب نخبة الرياضيين في مختلف التخصصات.

مهرجان عالمي للكوميديا.. لأول مرة

وعلى صعيد الفعاليات الفنية، أعلن آل الشيخ إطلاق النسخة الأولى من «مهرجان الرياض للكوميديا»، الذي سيُقام في بوليفارد سيتي بين 26 سبتمبر و9 أكتوبر 2025.

ويعد هذا المهرجان الأكبر من نوعه عالمياً، بمشاركة أكثر من 50 نجماً من أبرز نجوم الكوميديا الذين ظهروا على منصات عالمية مثل نتفليكس وأمازون برايم، كما يتضمن عروض «ستاند أب كوميدي»، وورش عمل تفاعلية تغطي مختلف الأذواق والفئات العمرية.

حفلات عالمية ومحتوى متنوع

لم يتوقف الأمر عند الرياضة والكوميديا، فقد وعد آل الشيخ جمهور موسم الرياض بحفلات غنائية عالمية ومسرحيات متنوعة، مشيراً إلى أن الموسم الجديد سيحمل محتوى غنياً يشمل الخليج وسورية، إلى جانب أحداث عالمية غير مسبوقة في المنطقة.

إنتاج درامي ضخم بميزانية 25 مليون دولار

وكان آل الشيخ قد أعلن سابقاً عن مشروع مسلسل أكشن عالمي، بميزانية تبلغ 25 مليون دولار، ليكون أحد أضخم الإنتاجات الدرامية في العالم العربي.

موسم الرياض 2025 لا يعد بموسم ترفيهي تقليدي، بل يقدّم تجربة عالمية متكاملة تجمع بين الرياضة، الفن، الكوميديا، والمحتوى المحلي والعالمي، في مشهد يرسخ مكانة الرياض كعاصمة للترفيه على مستوى الشرق الأوسط والعالم.