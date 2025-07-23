تعيش مجلة لوبوان الأسبوعية الفرنسية أزمة داخلية بعد إعلان إدارتها خططاً لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى وتحرير المقالات، وهو ما سيتسبب في تسريح 52 موظفاً، بينهم فريق التصحيح اللغوي بالكامل.

الإدارة، بقيادة المدير العام إتيان جيرنيل، بررت القرار بتراجع مبيعات المجلة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، إذ فقدت ربع قرائها وتراجعت الاشتراكات إلى النصف. وترى الإدارة أن إدخال الذكاء الاصطناعي سيساعد على خفض التكاليف وتسريع عملية التحرير.

في المقابل، أبدى الصحفيون رفضهم القاطع لهذه الخطوة، مؤكدين أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي سيؤثر على جودة العمل الصحفي، خصوصاً في مهمات مثل التحقق من الحقائق وصياغة الأسلوب التحريري.

صحيفة ليبراسيون الفرنسية علّقت على القرار ووصفته بأنه أول خطوة من نوعها في فرنسا لتسريح الصحفيين بحجة الذكاء الاصطناعي، محذّرة من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تغييرات واسعة في قطاع الإعلام.

القضية أثارت نقاشاً أوسع في الوسط الإعلامي الفرنسي حول مستقبل الصحافة التقليدية ودور الذكاء الاصطناعي، بين من يراه أداة لتطوير العمل الصحفي، ومن يراه تهديداً لمهن ومهارات بشرية لا يمكن تعويضها.