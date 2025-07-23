اكتشف علماء الآثار هوية سفينة غرقت بالقرن الثامن عشر في «أوركني» وهي مجموعة من الجزر شمال أسكتلندا.

ويقول الخبراء: «إن السفينة التي اكتشفت في جزيرة سانداي العام الماضي هي من المرجّح (أيرل أوف تشاتام)، وهي سفينة تابعة للبحرية الملكية سابقًا كانت تسمى (إتش.إم.إس هيند)، التي جرى تغيير اسمها لاحقًا بعد إخراجها عن الخدمة بمجرد أن أصبحت سفينة صيد حيتان تبلغ زنتها 500 طن».

وأكملت السفينة بعد تحويلها لسفينة صيد حيتان أربعة مواسم في القطب الشمالي قبل أن تلقى مصيرها بخليج «لوبنس» في مارس 1788، وكانت تحمل على متنها 56 بحارًا وقتها، نجا جميعهم.

وبدأت مؤسسة «ويسيكس» للآثار بالتعاون مع باحثين متطوعين، العمل على معرفة منشأها بعد اكتشافها في فبراير 2024، وجرى الكشف عن حطام سفينة «سانداي» العام الماضي بفعل التغيرات المناخية، حيث أدَّت العواصف المتزايدة وأنماط الرياح غير المعتادة إلى إزالة الرمال التي كانت تخفي الحطام وتحميه لعدة قرون.