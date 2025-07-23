أصدرت محكمة صينية حكماً بالسجن ثلاث سنوات وثلاثة أشهر وغرامة قدرها 10 آلاف يوان (حوالي 1,400 دولار أمريكي) على رجل في شنغهاي، بعد أن أقدم على تخدير زميله في العمل سرّاً بمادة يعتقد أنها «مصل الحقيقة»، في محاولة لاستخلاص أسرار الشركة.

وأقدم المدان المعروف باسم «لي» على إدخال مهدئات قوية إلى مشروبات زميله «وانغ» خلال ثلاثة لقاءات منفصلة، شملت العشاء والمشروبات، مما تسبب في شعور وانغ بالغثيان وفقدان الوعي.

وأظهرت الفحوص الطبية لاحقاً وجود مادتي كلونازيبام (عقار منوم يُصنف كمادة نفسية) وزيلازين (مهدئ بيطري يُستخدم عادةً لتخدير الحيوانات) في جسد وانغ. وبالرغم من أن المادتين لا تحفزان على قول الحقيقة كما كان يأمل «لي»، فإن استخدامهما تسبب في أعراض خطيرة لزميله.

وأدت التحقيقات إلى مداهمة منزل «لي»، حيث عثرت الشرطة على الزجاجة المستخدمة، التي أثبتت التحاليل احتواءها على المادتين. واعترف «لي» أمام السلطات بتخدير وانغ خلال ثلاث مناسبات مختلفة.

ورأت المحكمة أن تصرف «لي» شكّل خطراً على السلامة العامة، واعتبرته تحريضاً على تعاطي المخدرات عن طريق الخداع، وهو ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن والغرامة. وأشارت التقارير إلى أن زميله لم يفصح عن أي من أسرار العمل، مما جعل المحاولة غير مجدية تماماً.

وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً على الإنترنت في الصين، إذ تساءل البعض عن قيمة المعلومات التي حاول «لي» الحصول عليها، بينما وصف آخرون الحادثة بأنها سخيفة وخطيرة في آنٍ واحد.

وفي أعقاب الحادثة، أصدرت السلطات الصينية تحذيرات متجددة من استخدام المهدئات المخبأة في المشروبات أو الأطعمة، مشددة على خطورة هذه المواد وتأثيراتها السامة.