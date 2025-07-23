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أعلنت قيادة الطوارئ في ميناء «كوكسهافن» الألماني اصطدام سفينتين في الميناء بولاية «سكسونيا السفلى»، وبحسب بيانات القيادة، لم تسفر الحادثة عن أي إصابات، لكنها تسببت في تضرر سفينة الإمداد البحري «كوستال ليجند» وتسرب الوقود منها.

ووفقاً للبيانات، اصطدمت ناقلة النفط «كابيلا» التي يبلغ طولها 69 متراً بسفينة الإمداد البحري التي يبلغ طولها 44 متراً صباح اليوم، ولا يزال سبب الحادثة غير واضح، كما لا توجد معلومات حتى الآن عن الأضرار الناجمة عنها وتأثيرها البيئي.

وتولت قيادة الطوارئ في «كوكسهافن» متابعة تداعيات الحادثة، إذ يتواجد في الموقع فرق طوارئ من شرطة المسطحات المائية، وإدارة الإطفاء، والوكالة الاتحادية للإغاثة التقنية.

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