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أعلن علماء آثارٍ من البيرو، اكتشاف لوحة جدارية تعود إلى ما قبل الحقبة الإسبانية، ويعود تاريخها إلى أكثر من 3,000 عام في شمال البلاد.

وعُثر على الجدارية داخل دار عبادة في «هواكا يولاندا» الأثري، على مسافة نحو 580 كيلومتراً شمال العاصمة البيروفية ليما.

وقالت مديرة الحفريات في الموقع والباحثة بالجامعة البابوية الكاثوليكية في البيرو، أنّا سيسيليا موريسيو: «إنّ هذه الجدارية التي تعود إلى 3,000 عام على الأقل، تُظهر خصائص فريدة تماماً في علم الآثار البيروفي».

وتُصوّر الجدارية التي يزيد طولها على خمسة أمتار وارتفاعها على مترين، أسماكاً ونجوماً وشباك صيدٍ ونباتات.

وأضافت موريسيو: «لم نعثر من قبل على أيقونات أو رسوم من هذا النوع، وهذا الاكتشاف يظهر الثراء التاريخي والثقافي للشعب البيروفي».

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