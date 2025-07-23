شهدت إحدى المقابلات المباشرة على قناة CNN لحظة طريفة، اذ اقتحم طفل يبلغ من العمر خمس سنوات بثّاً مباشراً لوالده المحلِّل الإعلامي البارز برايان ستيلتر، قائلاً: «حان وقت النوم!».

وخلال اللقاء الذي أُجري مساء الأحد 20 يوليو، كان ستيلتر (39 عاماً) يتحدث عن دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقيمة 10 مليارات دولار ضد صحيفة «وول ستريت جورنال»، عندما ظهر طفله فجأة في الزاوية السفلية من الشاشة، مبتسماً قبل أن ينسحب من الكادر سريعاً.

وقد ارتسمت على وجه الطفل ابتسامة مؤذية قبل أن يبتعد عن أنظار الكاميرا، بينما كان دين يستجوب ستيلتر عن أفكاره المحيطة بالقصة بينما كان يحاول عدم تشتيت انتباهه.

ورغم المفاجأة، حافظ كل من ستيلتر ومقدمة البرنامج جيسيكا دين على هدوئهما، واستكملا النقاش بسلاسة، قبل أن يُشير كلاهما بخفة دم إلى الموقف في نهاية المقابلة.

وقالت دين: «شكرا برايان، ويبدو أن لديك مساعداً صغيراً أيضاً، نشكره على مشاركته». ليرد ستيلتر مبتسماً: «أعتذر عن ظهور ابني.. لقد حان وقت النوم في منزلنا».