كشف باحثان في الأمن السيبراني، وجود ثغرة خطيرة في أنظمة مايكروسوفت السحابية قد تعرّض آلاف الشركات والمؤسسات الحساسة حول العالم لتهديدات أمنية مباشرة، وسط صمت نسبي من عملاق التكنولوجيا.الباحثان أوضحا، أن الثغرة مرتبطة بخدمة «Azure» وتحديداً في نظم إدارة المفاتيح الرقمية، ما يتيح للقراصنة فرصة الوصول إلى البيانات السرية للمستخدمين، بما يشمل البريد الإلكتروني، والمستندات، وسجلات الاستخدام.وبحسب التقرير التقني المنشور، فإن الخلل المكتشف يمكّن المهاجم من تنفيذ أوامر بامتيازات عالية دون أن يشعر الضحية بأي خرق، ما يجعل الاختراقات أكثر خطورة واستدامة. وفيما بدأت مايكروسوفت تحقيقاً داخلياً، لم تصدر حتى الآن تحديثاً شاملاً لسد الفجوة، ما يثير مخاوف حقيقية لدى عملائها من المؤسسات المالية، وشركات الاتصالات، والقطاعات الحكومية.الخبراء وصفوا الثغرة بأنها «واحدة من أخطر نقاط الضعف في تاريخ مايكروسوفت»، في وقت يتصاعد فيه القلق العالمي من الهجمات السيبرانية المعقّدة التي تستهدف البنية التحتية الرقمية للشركات.