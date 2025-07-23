اجتاز صاروخ (Mars Ascent Vehicle) «MAV»، اختباراته على الأرض بنجاح، ليكون الأول من نوعه المصمم للإطلاق من سطح المريخ.

وأكدت الاختبارات الناجحة التي أجريت في ولاية ماريلاند الأمريكية جاهزية محرك المرحلة الثانية للرحلة الفضائية المرتقبة من المريخ، دون الكشف عن التركيب الدقيق وخصائص الوقود المستخدم، فيما يرجح بأن يكون وقوداً مركّباً يعتمد على بيركلورات الأمونيوم، مع إضافة مسحوق الألمنيوم ومادة بوليمرية شبيهة بالمطاط.

ووصفت شركة «Northrop Grumman» الصاروخ «MAV» بأنه ثنائي المراحل مصمم للإقلاع من كوكب آخر، وسيكون عنصراً محورياً في مهمة «إعادة عينات المريخ»، أو ما يعرف بـ«Mars Sample Return»، التي تنفذها وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية.

ويجرى حالياً جمع عينات من التربة المريخية وإغلاقها بإحكام، على أن تقوم مركبة هبوط خاصة مزودة بروفرات صغيرة بنقل هذه العينات إلى صاروخ «MAV» لإطلاقها لاحقاً نحو الأرض.

وخلال الاختبارات، تم تشغيل المحرك بسرعات عالية لمحاكاة ظروف الإطلاق في الغلاف الجوي الرقيق لكوكب المريخ، حيث لا توجد منصات إطلاق تقليدية.

ويتعين على صاروخ «MAV»، الذي يبلغ طوله 3 أمتار، أن يسرّع الحمولة -التي تزن نحو 450 كيلوغراماً- إلى سرعة 4 كيلومترات في الثانية خلال 10 دقائق فقط، ليضعها في مدار المريخ، وهناك، ستقوم مركبة فضائية مدارية بالتقاط الحاوية المحملة بالعينات، استعداداً لنقل هذا «الكنز العلمي» الثمين إلى الأرض.