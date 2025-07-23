قدّم تقرير علمي إستراتيجية مبنية على علم النفس الإيجابي لمساعدة الأفراد على تحسين صورتهم الجسدية عبر 4 خطوات عملية، بحسب جامعة ستانفورد. أولى الخطوات: الوعي بأن أفكار الآخرين حول المظهر مسألة خارج التحكم الشخصي، ما يخفف وطأة المقارنة. الثانية، تشجع على ملاحظة الصفات المحبّبة في الذات وكتابتها يومياً لتعزيز الثقة الجسمية. الثالثة، توصي بالتوقف الفوري عن الحوار الداخلي السلبي واستبداله بعبارات دعم. أما الخطوة الرابعة، فتركّز على معاملة الذات كما يُعامل صديق مقرّب، مع توجيه كلمات تشجيع لا لوم عند كل تعثّر. التقرير استشهد بدراسات من جامعة ستانفورد، تؤكد، أن ممارسة «التعاطف الذاتي» لمدة 8 دقائق يومياً تخفض هرمون الكورتيزول، وتحسن الالتزام بخطط التغذية الصحية. كما أشار إلى علاقة وثيقة بين الرضا عن الوزن ومستويات السيروتونين، ما يفسّر تحسّن المزاج عند اتباع السلوكيات الأربع بانتظام لـ6 أسابيع متتالية. اختصاصيو التغذية يوصون بدمج هذه التقنيات مع نشاط بدني معتدل، لضمان نتائج طويلة الأمد بدلاً من اللجوء إلى حميات قاسية ترفع معدلات الارتداد.