سجّل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور حضوراً متنامياً على مدى 4 نسخ متتالية، بعد أن تم خلاله بيع أكثر من 2,300 صقر، في تنظيم يشرف عليه نادي الصقور السعودي بمقره في ملهم شمال الرياض.ويُعد المزاد، منصة سنوية متخصصة تجمع مزارع الإنتاج لعرض سلالاتها ضمن أجنحة مهيأة، إلى جانب مزاد مباشر يشهد تنافساً حياً بين المهتمين، ويُنقل عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية. وخلال الأعوام الأربعة الماضية بلغت قيمة المبيعات الإجمالية للمزاد أكثر من 29 مليون ريال، في مؤشر على تنامي الإقبال على الصقور المنتجة محلياً ودولياً.وشهدت نسخة 2024، بيع أغلى صقر منتج بمبلغ 400 ألف ريال، من نوع «مثلوث جير فرخ (ألترا وايت)»، في صفقة جاءت ضمن مشاركة 56 مزرعة من 19 دولة.ويأتي تنظيم المزاد في إطار جهود النادي لتعزيز جودة الإنتاج المحلي وتنمية السوق، ودعم استدامة هذا الموروث وفق أسس احترافية.