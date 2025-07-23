طور علماء من جامعة الرور في مدينة بوخوم الألمانية، مركّباً دوائياً جديداً يعمل بآلية مناعية مبتكرة لاستهداف الخلايا السرطانية، في خطوة واعدة تفتح آفاقاً في علاج الأورام.

ووفقاً لما أفادت به دورية Journal of Medicinal Chemistry، يعتمد المركّب الجديد على عنصر الغاليوم، الذي يتسلل إلى داخل الخلية السرطانية مُحدثاً إجهاداً شديداً يؤدي إلى انهيارها، وخلال هذه العملية، تطلق الخلية بروتينات معينة تعمل كإشارات استغاثة، تُحفز الجهاز المناعي للتعرف على الورم ومهاجمته.

وتُعرف هذه الآلية بموت الخلايا المناعي، إذ تؤدي إلى إفراز مواد تُنذر الجسم بالخطر، ما يؤدي إلى تنشيط الاستجابة المناعية ومكافحة، ليس فقط الورم الرئيسي، بل وأيضاً النقائل السرطانية التي تنتقل إلى أعضاء أخرى.

وأثبتت التجارب المخبرية الأولية فعالية المركّب في التعامل مع خلايا سرطان عنق الرحم، ويعمل العلماء حالياً على تطوير آليات لضمان استهداف الخلايا السرطانية دون الإضرار بالأنسجة السليمة، إلى جانب تصميم طرق لتفعيل المادة العلاجية باستخدام الضوء أو الموجات فوق الصوتية.

يُذكر، أن هذه الخطوة تمثل تقدماً في مجال علاج السرطان، إذ تتيح تنشيط الجهاز المناعي لاستهداف الورم والنقائل بدقة أكبر، ما يفتح آفاقاً جديدة للعلاجات المستقبلية.