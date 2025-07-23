ابتكر فريق من العلماء الروس طريقة جديدة تتيح إجراء عمليات زراعة القلب دون الحاجة إلى إيقافه أو تبريده، ما يقلل بشكل كبير من خطر التلف الإقفاري ويعزز من فرص نجاح عملية الزرع واستمرار وظائف القلب بعد الزرع.

وبحسب نتائج الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أومسك الطبية الروسية على 32 حيواناً مخبرياً، فإنهم استخدموا محلولاً معدلاً يعرف باسم (كريبس هينسلايت)، مع إضافة معلّق لكريات الدم الحمراء، ما وفر تغذية فعالة لعضلة القلب في درجات حرارة راوحت بين 22 و37 درجة مئوية، لمدة وصلت إلى 15 ساعة.

وتم إجراء عملية الزرع باستخدام تقنية غير متجانسة، إذ زرع القلب في تجويف بطن المتلقي، عبر فواصل وعائية من نوع «طرف في الجانب» (side to end)، وهي تقنية تستخدم عادة في الجراحات المعقدة.

وأظهرت النتائج أن هذه الطريقة المبتكرة تتميز بإلغاء مرحلتَي نقص التروية الباردة والدافئة الثانوية، اللتين ترافقان عادة عمليات زراعة القلب، وغالباً ما تؤديان إلى اختلال في وظائف القلب بعد الزرع، ولم تسجل أي مضاعفات لدى حيوانات التجربة خلال فترة المتابعة بعد العملية، بل لوحظ استقرار واضح في أداء القلب المزروع.

ويرى الخبراء أن هذه التقنية قد تحدث تحولاً في معايير زراعة الأعضاء التجريبية، وتمهد الطريق مستقبلاً لتوسيع الاستخدام السريري لتقنية الحقن الدموي المستمر، بما يتيح إجراء عمليات زراعة القلب دون الحاجة لإيقافه، ويجنب التأثيرات السلبية الناتجة عن فترات الشلل القلبي ونقص التروية.