تمكنت قوات شرطة الرصافة في بغداد من إحباط محاولة صادمة لبيع طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات (من مواليد 2015) مقابل مبلغ 80 مليون دينار عراقي، أي ما يعادل حوالى 60 ألف دولار أمريكي.

وبحسب وسائل إعلام عراقية، تلقت الشرطة معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بنية الأب بيع ابنته، وتم تشكيل فريق عمل متخصص، وبعد متابعة دقيقة لتحركات المتهم، نصبت القوات الأمنية كميناً محكماً في إحدى مناطق شرق بغداد.

وأثناء العملية، ألقت قوات شرطة الرصافة القبض على الأب بالجرم المشهود أثناء محاولته إتمام الصفقة، وتم إنقاذ الطفلة بنجاح، وأُحيل الأب إلى التوقيف تمهيداً لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وأفادت مصادر أمنية لوسائل إعلام عراقية أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة خلفيات الحادثة والجهة التي كانت تنوي شراء الطفلة، وسط غموض يلف دوافع الطرفين في هذه الجريمة المؤلمة.

وأثارت الواقعة موجة من الغضب الواسع على منصات التواصل الاجتماعي في العراق، حيث طالب ناشطون بضرورة تعزيز دور مؤسسات حماية الطفولة، وإنشاء مراكز إيواء آمنة للأطفال المعرضين للعنف أو الإهمال الأسري.

تُعدّ منطقة الرصافة في العاصمة العراقية بغداد واحدة من المناطق الحيوية التي تشهد نشاطاً أمنياً مكثفاً لمكافحة الجرائم المختلفة، بما في ذلك الاتجار بالبشر، وتُعتبر جرائم الاتجار بالبشر من التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات العراقية، حيث تُظهر إحصاءات مجلس القضاء الأعلى العراقي أن محاكم الجنايات تنظر سنوياً في مئات القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، خاصة في بغداد.

وتعمل وكالات الاستخبارات ومكافحة الجريمة المنظمة على رصد هذه الأنشطة غير القانونية من خلال عمليات استخباراتية دقيقة وكمائن محكمة للقبض على المتورطين، وفي السنوات الأخيرة، سجلت السلطات العراقية عدة حالات مشابهة لبيع الأطفال، سواءً بسبب الفقر المدقع، أو التورط في شبكات إجرامية، أو دوافع أخرى غامضة.

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها، إذ كانت الجهات المختصة قد أحبطت في مايو الماضي محاولة مماثلة لبيع رضيعة من قبل والديها في محافظة ديالى، ما يعكس تصاعداً مقلقاً في جرائم الإتجار بالأطفال داخل البلاد.