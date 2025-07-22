في ابتكار يتخطى حدود الخيال العلمي ويثير تساؤلات بشأن المستقبل، نجح علماء صينيون في تحويل النحل إلى روبوت حي يتم التحكم به عن بُعد باستخدام جهاز تحكم صغير يوصل بالدماغ.

في خطوة مذهلة، استطاع فريق من معهد بكين للتكنولوجيا توصيل دماغ نحلة حية بجهاز تحكم يسمح لها بالتحرك يمينًا أو يسارًا، أو حتى التراجع بناءً على الأوامر. وُصف هذا الابتكار بأنه أحد أهم التحولات في عالم الروبوتات الحيوية، حيث استخدم العلماء أداة تحكم صغيرة تزن 74 ميليغرامًا، وهي أخف وحدة دماغية متوافقة مع الحشرات تم تصنيعها حتى الآن.

وذكر الباحث الرئيسي في الدراسة، البروفيسور تشاو جيليانغ، في ورقة بحثية نُشرت أخيرًا: «الروبوتات المصممة على شكل حشرات تتمتع بقدرة فائقة على الحركة، إضافة إلى مهارات التمويه والتكيف البيئي، تمامًا كما في النحل الحي».

في اختبارات البحث، استجابت النحل للأوامر بنسبة 90%، إذ كانت تنفذ الأوامر مثل التقدم للأمام، أو الدوران، أو التراجع بناءً على نبضات كهربائية منخفضة الجهد. يتم ربط جهاز التحكم مباشرة على ظهر النحلة، متصلًا بدماغها عبر ثلاث إبر صغيرة تقوم بتحفيز الجهاز العصبي لتحريك الحشرة.

النحل هو من أكثر الحشرات كفاءة في الطيران، ويحمل بشكل طبيعي أثقالًا ثقيلة تصل إلى 80% من وزنه أثناء جمع الرحيق لمسافات طويلة، مما يجعل جهاز التحكم الذي يزن 74 ميليغرامًا ضمن قدراته.

وفيما يتعلق بتطبيقات هذه التقنية المستقبلية، يعتقد البروفيسور تشاو أن النحل الآلي قد يكون مفيدًا في المهمات العسكرية، مثل القتال في المناطق الحضرية، مكافحة الإرهاب، ومنع المخدرات، كما يمكن أن يُستخدم في الإغاثة في حالات الكوارث، أو البحث والإنقاذ في المناطق الصعبة التي يصعب الوصول إليها بواسطة الإنسان. لكن هناك تحديات مستمرة أمام هذه التقنية، فعلى الرغم من أن النحل قادر على حمل جهاز التحكم بسهولة، إلا أن مشكلة الطاقة لا تزال قائمة. حاليًا، يتم تزويد النحل بالطاقة عبر أسلاك خارجية، حيث لا تستطيع النحلة حمل البطاريات الصغيرة (600 ميليغرام) التي اختبرها العلماء. ورغم ذلك، يطمح الفريق في تطوير هذا النظام مستقبلاً، بحيث يمكن التحكم في سلوك النحل بشكل دقيق أكثر، مع تحسين قدرات الإدراك والاستقلالية. في المستقبل، قد يكون هناك نحل آلي قادر على الطيران لاسلكيًا بشكل كامل، مما يمهد الطريق لتنفيذ مهام ذاتية التشغيل في بيئات معقدة وفي الوقت الفعلي.

وتزامنا مع الإعجاب الذي يثيره هذا الابتكار، يرى البعض في هذا التطور تحولًا مزعجًا فعلى مدار سنوات، كانت لدينا مخاوف بشأن اختفاء النحل من كوكب الأرض، واليوم نجد أنفسنا نُحوّله إلى أداة مراقبة. أصبحنا نعيش في عالم يتحكم في الطبيعة بكل تفاصيلها. فهل نحن حقًا مستعدون لهذا التقدم التكنولوجي المثير؟ ربما الوقت وحده كفيل بالإجابة.