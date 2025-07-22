لعلك تغسل يديك بانتظام، وربما تستخدم معقم اليدين بين الحين والآخر، لكن هل تعلم أن هناك العديد من الأشياء التي نلمسها يوميًا، والتي قد تكون مليئة بالبكتيريا، حتى وإن لم تكن تدرك ذلك؟

من الأسطح التي نتعامل معها في حياتنا اليومية إلى الأدوات التي نستخدمها في المنزل، كل شيء تقريبًا يحمل عدداً هائلًا من الجراثيم. وفيما يلي 11 عنصرًا نستخدمها باستمرار، لكننا ربما لا ندرك مدى خطورتها على صحتنا:

1- إسفنجات المطبخ

2- هاتفك المحمول

3- مقابض عربة التسوق

4- منشفة المطبخ

5- فرشاة الأسنان بالقرب من المراحيض

6- ألواح التقطيع

7- سجادات الحمام

8- مناشف وألعاب الحيوانات الأليفة

9- أدوات التجميل المشتركة

10- صواني أمن المطار

11- أجهزة التحكم عن بُعد لتلفزيون الفندق

الإسفنجات رطبة ومسامية، مما يجعلها بيئة مثالية لنمو البكتيريا. دراسات أظهرت أن الإسفنجات قد تحتوي على ملايين الجراثيم، بما في ذلك البكتيريا القولونية التي ترتبط بالبراز. إذا كانت رائحتها غريبة، استبدلها فورًا.يُعتبر هاتفك المحمول من أخطر الأشياء التي تلمس وجهك باستمرار. فهو مليء بـ المكورات العنقودية الذهبية والعديد من مسببات الأمراض الأخرى. حافظ على تنظيفه بانتظام باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة وصابون لطيف.تلمس مقابض العربات عشرات الأيدِي يوميًا، لكن نادرًا ما تُنظَّف. دراسات أظهرت أن 70% من عربات التسوق ملوثة بـ بكتيريا القولون والإشريكية القولونية. استخدم مناديل التعقيم، خاصةً إذا كنت تشعر بالقلق من الجراثيم.تستخدم منشفة المطبخ في مسح يديك وأسطح المطبخ، وتغسلها فقط في اليوم التالي. لكن السالمونيلا والإشريكية القولونية يمكن أن تبقى على المنشفة لساعات. استبدلها بانتظام واغسلها بماء ساخن مع مبيض.تؤدي عملية شطف المرحاض إلى تناثر رذاذ دقيق قد يلوث فرشاة أسنانك. ووجدت الدراسات وجود الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية على فرش الأسنان المخزنة بالقرب من المرحاض. حافظ على مسافة بينها وبين المرحاض وابدأ بتعقيمها.بعد تقطيع اللحوم النيئة، تتراكم بكتيريا السالمونيلا والإشريكية القولونية في الأخاديد الصغيرة التي تتركها السكاكين. استخدم ألواح تقطيع منفصلة للحوم والخضراوات، واغسلها جيدًا بعد كل استخدام.تظل السجادات رطبة لفترات طويلة، مما يجعلها بيئة مثالية للبكتيريا والفطريات. اغسلها أسبوعيًا بماء ساخن للحفاظ على نظافتها، أو جرب سجادة خشبية التي تجف أسرع.اللعاب والفرو والبكتيريا الخارجية تجعل من مناشف وألعاب الحيوانات الأليفة بيئة خصبة للبكتيريا مثل الإشريكية القولونية والمكورات العنقودية الذهبية. تأكد من غسلها بانتظام واستبدالها عند ظهور أي روائح غير مستحبة.مقصات الأظافر وأدوات إزالة الجلد الميت يمكن أن تكون مليئة بـ المكورات العنقودية الذهبية. تأكد من تعقيم الأدوات جيدًا، واحرص على جلب أدواتك الخاصة عند زيارة الصالونات.تلامس هذه الصواني المئات من المسافرين يوميًا، لكن نادرًا ما تُنظَّف. أظهرت دراسة أن صواني الأمن قد تحتوي على بكتيريا الإشريكية القولونية. استخدم معقم اليدين بعد المرور من التفتيش الأمني.هذه الأجهزة ربما تكون أكثر اتساخًا من الحمام نفسه. أظهرت الدراسات أنها تحتوي على المكورات العنقودية الذهبية و الإشريكية القولونية. امسحها عند الوصول أو لفها في كيس بلاستيكي لحمايتها من الجراثيم.

إن جهازك المناعي قادر على التعامل مع العديد من الجراثيم، لكن لا ضرر من أخذ بعض الاحتياطات. اغسل يديك بانتظام، استبدل الإسفنجة القديمة، وحاول تجنب لمس الأشياء الملوثة قدر الإمكان.