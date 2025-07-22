مع تقدمنا في العمر، نفقد العديد من المهارات. بعض هذه الخسائر قد تكون متوقعة، مثل فقدان القدرة على تحمل السهرات الصاخبة، لكن هناك خسائر أخرى، مثل انخفاض القدرة على فهم المحادثات في الأماكن المزدحمة، التي قد تؤثر علينا بشكل أكبر. لكن قد يكون لدينا الآن دفاع غير متوقع ضد هذه الظواهر: هواية جديدة.



تبين أن التدريب على مهارة جديدة يحسن قدرة الدماغ على التعامل مع الضوضاء، إذ أظهرت دراسة نُشرت في مجلة PLOS Biology أن كبار السن الذين مارسوا العزف الموسيقي لفترات طويلة يتمتعون بقدرة دماغية أعلى من أقرانهم الذين لم يتدربوا على الموسيقى. في اختبارات دماغية، أظهر هؤلاء الموسيقيون كبار السن نشاطًا دماغيًا مماثلاً لشباب في منتصف أعمارهم، خصوصًا في قدرتهم على فهم الكلام وسط الضوضاء.



عندما تم وضع الموسيقيين في بيئة مليئة بالضوضاء، كانت أدمغتهم أكثر تركيزًا واستجابة. خلافًا للأشخاص العاديين، الذين يعانون من تراجع في كفاءة الدماغ مع تقدمهم في العمر، لكن حافظ الموسيقيون على مرونة أدمغتهم، مما يساعدهم على التفاعل بشكل أكثر فعالية مع المحيط.



تمثل هذه النتائج جزءًا من مفهوم العلماء المعروف باسم "الاحتياطي المعرفي"، فالتدريب الموسيقي طويل الأمد يمكن أن يعزز شبكات الدماغ ويمنع تدهورها، إذ تُشارك العديد من الأنظمة العصبية في العزف على الآلات الموسيقية، مثل السمع والحركة والتوقيت، وهي نفسها التي يحتاجها الدماغ لفهم اللغة في بيئات مليئة بالضوضاء.



وشملت الدراسة 74 مشاركًا تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات تضم الأولى موسيقيين كبار السن، وتحتوي الثانية على كبار السن غير الموسيقيين، بينما تتشكل الثالثة من مجموعة ضابطة أصغر سنًا. وخضع جميع المشاركين لاختبارات لقياس قدرتهم على التمييز بين الأصوات البسيطة مثل «با» و«دا» في بيئة صاخبة. أظهر الموسيقيون الذين تدربوا لأكثر من 30 عامًا نتائج رائعة، حيث كانت أدمغتهم أكثر تنظيماً مقارنة بغير الموسيقيين.



قد يبدو أن تعلم هواية جديدة في سن السبعين لن يعيد لك شبابك، لكنه يشير إلى نقطة مهمة: أن التدريب الذهني والبدني المستمر لا يحافظ على نشاط الدماغ فحسب، بل يمكنه أن يبطئ من ظهور أعراض الشيخوخة التي قد يعاني منها الكثيرون. والتدرب أو التعلم لا يقتصر على تحصيل المتعة من الهواية؛ فقد يكون الوسيلة المثلى للحفاظ على صحة الدماغ وتخفيف آثار تقدم العمر.



