أعلنت الهيئة الوطنية للطاقة الذرية الصينية عن اكتشاف أعمق تمعدن لليورانيوم الصناعي من نوع الحجر الرملي في العالم، على عمق 1820 متراً في حوض تاريم بمنطقة «شينجيانغ الويغورية» ذاتية الحكم في شمال غربي البلاد.

وذكرت الهيئة أن الاكتشاف يشكل نموذجاً يُحتذى به في التنقيب عن اليورانيوم من نوع الحجر الرملي، بما يعزز قدرة استكشاف موارد اليورانيوم في المناطق الصحراوية.

ويمثل هذا الاكتشاف المرة الأولى التي يتم فيها رصد تمعدن اليورانيوم الصناعي السميك داخل الطبقات الحمر ومتعددة الألوان لمنطقة غير مستكشفة سابقاً في قلب الصحراء داخل حوض تاريم، ما يجعله يسد فجوة في التنقيب عن المعادن داخل أكبر منطقة صحراوية في الصين.

ويسجل هذا الاختراق العلمي رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأعمق تمعدن لليورانيوم الصناعي من نوع الحجر الرملي، مستهدفاً تحديد رواسب اليورانيوم القابلة للاستغلال الصناعي وتقييم احتياطات مواردها وآفاق تطويرها.

ويعكس الاكتشاف تحرر التنقيب عن اليورانيوم في الصين من القيود النظرية المتعلقة بتكوين خام اليورانيوم من نوع الحجر الرملي، وذلك بإنشاء منظومة تكنولوجية للاستكشاف فعالة تناسب البيئة الصحراوية، ما يمكّن من تحقيق اختراقات جديدة من حيث المواقع والطبقات والأنواع وعمق الرواسب.

يذكر أن تمعدن اليورانيوم الصناعي يمثل دلالة مباشرة وموثوقة على وجود رواسب اليورانيوم الصناعية.